Live TikTok
Social· 1 min citire

Sârb salvat de polițiștii de frontieră români după ce a adormit pe un colac în mijlocul Dunării

FOTO: Poliția de Frontieră

FOTO: Poliția de Frontieră

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 4 aug. 2026, 12:10

Un cetățean sârb a fost salvat luni seara de polițiștii de frontieră după ce a adormit pe un colac și a fost purtat de curenții Dunării până în apropierea localității Svinița, din județul Mehedinți.

În jurul orei 20:40, autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112 privind o persoană aflată în pericol pe fluviu. Un echipaj al Sectorului Poliției de Frontieră Svinița, aflat deja în misiune, a ajuns rapid la fața locului și a identificat un bărbat care plutea în derivă pe un colac, cerând ajutor.

Polițiștii l-au adus în siguranță la mal și au solicitat intervenția unui echipaj medical. Bărbatul a primit primul ajutor și a fost transportat la spital pentru investigații. După ce și-a revenit, acesta a explicat că adormise pe colac și nu a realizat că era purtat tot mai departe de mal, până când situația a devenit periculoasă.

Potrivit autorităților, cetățeanul sârb se află acum în afara oricărui pericol. După finalizarea verificărilor și a procedurilor, a fost predat autorităților competente din Serbia.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

sarb adormit pe un colac dunare

Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe