Drama fermierilor români: un kilogram de cartofi se vinde cu doar 30 de bani: „Prețul carburanților ne distruge!”

Fermierii români spun că au ajuns într-o situație tot mai grea, după ce prețul cartofilor a coborât în unele cazuri până la 30 de bani pe kilogram. Scumpirea motorinei le mărește și mai mult cheltuielile, iar agricultorii avertizează că nu își mai pot recupera banii investiți în culturi, conform Realitatea PLUS.
O fermieră din Lungulețu a reușit să vândă doar câteva plase de cartofi, cu 60–70 de bani pe kilogram. Chiar și acest preț este prea mic în raport cu investițiile făcute pentru înființarea și întreținerea culturii. „Nu suntem mulțumiți de preț, pentru că am investit foarte mult în ei”, a spus producătoarea.
Femeia susține că veniturile obținute din vânzări nu acoperă cheltuielile, iar majorarea prețului motorinei face situația și mai dificilă. „Nu, în niciun caz nu ne-am scos investiția. La prețul ăsta, nu. Și acum s-a scumpit și motorina, este foarte greu”, a explicat aceasta. Dacă prețurile și costurile vor rămâne la nivelul actual, fermiera spune că ar putea renunța complet la agricultură. „Dacă este tot așa, cred că ne lăsăm de agricultură, nu se mai poate. Investim prea mult și nu scoatem ce am investit, fără să mai punem la socoteală munca și toate celelalte”, a afirmat femeia.
Agricultorii se tem și că nivelul scăzut al Dunării și presiunile asupra sistemului energetic ar putea aduce restricții care să le limiteze accesul la irigații. Fără apă, în plină perioadă de temperaturi ridicate, culturile riscă să fie afectate, iar pierderile fermierilor să crească. Producătoarea din Lungulețu consideră că și importurile afectează vânzările agricultorilor români. „Trebuia întâi să se ocupe de ai noștri, de producătorii autohtoni”, a spus aceasta, cerându-le guvernanților „să fie cu capul pe umeri și să se gândească și la țăranul român, că de aici mănâncă pâinea”.
Fermierii nu exclud ca recolte întregi de cartofi să ajungă din nou să fie aruncate, așa cum s-a întâmplat în lunile precedente. „Da, există acest risc. Prețul este foarte mic, munca este foarte scumpă, motorina s-a scumpit, iar noi nu ne alegem cu nimic, decât cu oase rupte”, a încheiat femeia.