România în recesiune tehnică, Bolojan dă vina pe „greaua moștenire"

„În 2024 s-au tocat banii, acum construim fundația”

Premierul Ilie Bolojan a oferit o analiză în stil clasic românesc, asupra stării economiei, marcând o distincție clară între mandatul său și guvernarea anului 2024. Conform acestuia, România nu se află într-un colaps, ci într-o perioadă de corecție economică obligatorie, necesară pentru a asigura prosperitatea pe termen lung.

2024: O creștere artificială, plătită cu împrumuturi

Bolojan a criticat dur modul în care a fost gestionat bugetul în 2024, an în care, deși datele statistice indicau o creștere economică de aproximativ 5%, aceasta era, în viziunea sa, una fragilă și „deformată”. „În 2024, am avut o creștere care a arătat bine doar pe hârtie. Problema majoră a fost maniera în care s-au cheltuit banii: s-a pompat masiv în consum și în cheltuieli de funcționare, fără a crea active durabile. Am generat creștere prin datorie, nu prin valoare adăugată,” a explicat premierul.

Potrivit acestuia, acele „probleme majore” din 2024 au pus România cu spatele la zid, forțând actualul cabinet să adopte un model economic bazat pe disciplină și eficiență.

2025: Tranziția de la consum la investiții

În prezent, economia se află într-o fază de tranziție. Premierul susține că încetinirea ritmului economic este un efect secundar calculat al reformelor.

Disciplina bugetară: Banii nu mai sunt direcționați către „subvenționarea consumului din import”, ci către proiecte majore de infrastructură și productivitate.

Eficiența aparatului public: Corecția presupune tăierea cheltuielilor inutile care au fost tolerate în anii precedenți.

„O corecție, nu o criză”

Mesajul central al lui Bolojan este unul de stabilitate: România nu este în criză, ci trece printr-un proces de „curățare” a finanțelor publice. Această etapă de corecție este văzută ca un context absolut necesar pentru a decupla România de la modelul bazat pe deficite record.

„Ceea ce facem acum este să trecem de la o economie de subzistență pe credit, la una solidă, bazată pe investiții și export. Este un proces dureros pe termen scurt, dar este singura cale pentru o prosperitate reală. Nu putem avea o țară puternică pe fundamente șubrede,” a concluzionat Ilie Bolojan.