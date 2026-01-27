Patrick Vieira, mesaj de apreciere pentru Cristi Chivu. Românul, exemplu de succes în Serie A

Românul, exemplu de succes în Serie A

Cristi Chivu traversează un moment excelent în cariera de antrenor, după ce a dus-o pe Inter Milano pe primul loc în Serie A, performanță care l-a propulsat în centrul atenției fotbalului internațional.

Cel mai recent, românul a fost elogiat public de Patrick Vieira, fostul antrenor al celor de la Genoa și una dintre legendele lui Arsenal și ale naționalei Franței.

Vieira a vorbit despre Cristi Chivu în contextul unei discuții legate de șansele lui Michael Carrick la Manchester United. Fostul mare mijlocaș consideră că lipsa unei experiențe vaste nu este neapărat un impediment pentru un antrenor tânăr, iar exemplul oferit este chiar parcursul actual al tehnicianului român la Inter.

Michael Carrick a fost numit recent pe banca lui Manchester United, în locul lui Ruben Amorim, iar de la instalarea sa echipa a obținut rezultate importante, inclusiv victorii contra lui Manchester City și Arsenal, aceasta din urmă chiar pe „Emirates”, scor 3-2. Chiar și așa, în fotbalul englez există voci care susțin că lipsa experienței ar putea deveni o problemă pe termen lung.

Patrick Vieira nu împărtășește însă această opinie. Întrebat în direct la Sky Sports, după meciul de pe „Emirates”, fostul internațional francez a subliniat că antrenorii tineri pot avea succes chiar și la cluburi de top, făcând referire directă la Cristi Chivu.

„Da, cred că și antrenorii tineri, fără o anumită experiență, merită o șansă. Îl vedem la Inter Milano pe Cristian Chivu. Este pe primul loc în Serie A. Face o treabă bună, cred că va câștiga campionatul. Deci cred că un antrenor tânăr poate avea succes și la un club ca Manchester United”, a spus Patrick Vieira.