Două incendii mortale în Bihor, în mai puțin de 12 ore: jarul nestins a provocat tragedii în două locuințe
Două incendii mortale în Bihor, în mai puțin de 12 ore: jarul nestins a provocat tragedii în două locuințe
Două incendii mortale în Bihor, în mai puțin de 12 ore
Două incendii devastatoare, izbucnite din aceeași cauză, au provocat tragedii în județul Bihor, în interval de mai puțin de 12 ore, soldate cu pierderea a două vieți omenești.
Primul incident a avut loc sâmbătă, în prima parte a zilei, la locuința unui bărbat în vârstă de 72 de ani. Flăcările au cuprins rapid una dintre camere, iar tavanul s-a prăbușit peste proprietar, care nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire. Pompierii l-au găsit carbonizat.
Câteva ore mai târziu, într-o altă localitate din județ, o femeie de 86 de ani și-a pierdut viața după ce un incendiu a izbucnit în dormitorul casei sale. În interior se aflau și două butelii, care prezentau un risc major de explozie.
Deși pompierii au intervenit prompt, au reușit să evacueze buteliile și să stingă flăcările, femeia a fost găsită fără suflare.
Potrivit primelor cercetări, ambele incendii ar fi fost provocate de depozitarea necorespunzătoare a cenușii și a jarului încă fierbinte, în apropierea unor materiale inflamabile. În cazul femeii, cenușa era păstrată în saci depozitați chiar în dormitor.
Autoritățile reamintesc populației importanța respectării regulilor de prevenire a incendiilor, mai ales în sezonul rece, când folosirea sobelor este intensificată.
Citește și:
- 10:35 - Urmărire ca în filme în județul Mureș. Un viceprimar a ajuns cu mașina în șanț, după ce a fugit de filtrul de poliție
- 21:51 - Robert De Niro lansează un atac dur la adresa lui Donald Trump și îndeamnă la proteste: „America trebuie apărată”
- 20:49 - Copil de 11 ani din județul Sibiu, implicat într-un accident după ce a pornit mașina familiei. Mama sa a fost rănită
- 19:53 - Bill Gates recunoaște legături controversate cu două femei rusoaice, dar neagă ilegalități legate de Epstein
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News