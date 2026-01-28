Deces provocat de listerioză la Brăila. Un bărbat de 67 de ani a murit după o infecție severă cu bacteria Listeria

Un bărbat de 67 de ani a murit după o infecție severă cu bacteria Listeria

Direcția de Sănătate Publică Brăila a confirmat un caz de listerioză la un bărbat în vârstă de 67 de ani, din comuna Cazasu, care a decedat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila, în urma evoluției nefavorabile a bolii.

Potrivit DSP Brăila, pacientul a fost internat cu stare generală alterată, febră și un tablou clinic sugestiv pentru pneumonie. Pe parcursul spitalizării, starea sa s-a deteriorat rapid, fiind necesar transferul în secția de Terapie Intensivă. În ciuda tratamentului administrat, bărbatul a decedat pe 23 ianuarie 2026.

„Aducem la cunoştinţă că s-a identificat un caz de infectare cu Listeria monocytogenes la un pacient de sex masculin în vârstă de 67 ani din comuna Cazasu, judeţul Brăila. Persoana a fost internată în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Brăila, prezentând stare generală alterată, febră şi tablou clinic sugestiv pentru pneumonie.

Pe parcursul internării, starea pacientului s-a deteriorat rapid, fiind necesar transferul în secţia de terapie intensivă. În ciuda tratamentului antibiotic şi a măsurilor de susţinere instituite conform protocoalelor medicale, evoluţia bolii a fost nefavorabilă, iar în 23.01.2026 pacientul a suferit un stop cardio-respirator ireversibil, fiind declarat decesul”, au transmis reprezentanţii DSP Brăila.

Confirmarea infecţiei cu bacteria Listeria monocytogenes a fost realizată prin investigaţii de laborator, rezultatul fiind comunicat oficial în data de 27 ianuarie 2026.

Cum se transmite listerioza

Listerioza este o boală infecțioasă gravă, cauzată de bacteria Listeria monocytogenes, care se transmite în principal prin consumul de alimente contaminate. Printre cele mai frecvente surse de infectare se numără produsele lactate nepasteurizate, brânzeturile moi, mezelurile, peștele afumat, carnea insuficient preparată termic sau alimentele gata de consum păstrate necorespunzător.

Bacteria poate supraviețui și la temperaturi scăzute, inclusiv în frigider, ceea ce o face deosebit de periculoasă, mai ales pentru persoanele în vârstă, cele cu imunitate scăzută, femeile însărcinate și pacienții cu boli cronice.

Autoritățile sanitare continuă ancheta epidemiologică pentru a stabili sursa exactă a infectării.