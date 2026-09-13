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De la căldură, direct la furtuni: temperaturile scad până la 16 grade. Cum arată noua prognoză a ANM

Realitatea de Tulcea
Scris deRealitatea de Tulcea
Publicat13 sept. 2026, 09:25
Actualizat13 sept. 2026, 09:27
SursăRealitatea PLUS

De la temperaturile peste normalul perioadei din ultimele zile, vin ploile. Meteorologii anunță furtuni cu grindină în mai multe județe ale țării iar temperaturile nu mai sar de 21-22 de grade.

"Astăzi se va răci destul de consistent și în partea de sud, sud-est a țării, unde încă era mai înregistrată o vreme călduroasă, valori în jur de 30, 31 sau ușor peste.

Astăzi, maximele vor porni de la doar 16° prin vestul Transilvaniei, prin Moldova, izolat și prin Dobrogea și vor mai atinge cu greu 27° în partea de sud-vest a Olteniei.

Și în Capitală, astăzi nu așteptăm mai mult de 21-22°. După-amiază și seara să avem și manifestări de instabilitate atmosferică din nou averse, izolat 15 care să se acumuleze izolat 15-20 de l/m pătrat să fie însoțite și de descărcări electrice, posibili și de căderi de grindină. Aceste manifestări să apară local în Muntenia la munte și doar izolat în Oltenia, Transilvania și Moldova.

Spre seară va crește probabilitatea și în capitală și în primele ore ale nopții să avem parte de averse și, cum spuneam, mai scăzută decât cea de ieri și decât normalul perioadei, doar 21-22° astăzi în termometre în Capitală", a declarat meteorologul de serviciu ANM Mihai Timu la Realitatea PLUS.

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