Dan Dungaciu, plan surprinzător pentru AUR cu actualul partid de la guvernare în vederea unei Coaliții ideale: „Dacă mai era ce a fost odată”

Dan Dungaciu, plan surprinzător pentru AUR cu actualul partid de la guvernare în vederea unei Coaliții ideale

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a explicat la Realitatea Plus poziția partidului față de o posibilă intrare la guvernare, subliniind faptul că formațiunea condusă de George Simion „vrea puterea, nu guvernarea cu orice preț”. Dungaciu a subliniat că, cel puțin din punct de vedere al doctrinei economice, scenariul ideal ar fi o coaliție între AUR și PNL, în cazul în care partidul ar reveni la „ce era odată”.

„Faptul că nu vrem la guvernare și vrem la putere, asta nu înseamnă că e un mod de a ne îndepărta de la exercițiul acesta al obținerii puterii și exercitarea puterii, pentru că partidele s-au inventat pentru a ajunge la putere. Evident că asta vrem și noi.

Ce am spus noi prin faptul că vrem puterea și nu vrem guvernarea este că niciodată nu o să intrăm roata a cincea, a șasea la căruță, adică o să intrăm pe un proiect de guvernare deja construit. Cum ar fi acesta: dacă coaliția se rupe, PSD vine și noi ne lipim cu PSD.”, a spus Dungaciu, explicând că AUR nu intenționează să se alăture unor formule guvernamentale existente, ci să intre la guvernare doar în urma unor alegeri anticipate.

Dan Dungaciu: „Ideal, în România, ar fi ca AUR să conducă alături de PNL, dacă PNL mai era ce a fost odată”

Prim-vicepreședintele AUR a precizat că formațiunea preferă o colaborare cu partidele de dreapta, menționând că, potrivit unei analize sociologice realizate de partid, „56% dintre români au o gândire conservatoare și suveranistă”.

În opinia sa, PSD „are mari probleme de definire ideologică”, în timp ce AUR se consideră „mai apropiat de măsurile economice de dreapta promovate, teoretic, de PNL”.

Dungaciu a criticat orientarea actuală a liberalilor și invocând faptul că aceștia s-au îndepărtat de valorile naționale și conservatoare.

Prim-vicepreședintele AUR a concluzionat că „este o chestiune de timp până când AUR va ajunge la putere”, întrucât partidul va continua demersurile parlamentare pentru declanșarea de alegeri anticipate.

„În al treilea rând, sigur că există opțiuni, domnul Simion a spus-o clar. Aici nu e o opțiune că intrăm la guvernare cu oricine, unii spun cu PNL. De unde a apărut acea idee în spațiul public cu intrarea la guvernare cu PNL?

56% dintre români au o gândire conservatoare

Pentru că am făcut o analiză sociologică, am cercetat cum gândește electoratul nostru pe niște itemi numeroși, aproape 20, în care am văzut că 56% din populația României are o gândire conservatoare — nu suveranist-conservatoare politică, ci mai degrabă orientată spre conservatorism și suveranism.

Dacă ar fi să judecăm un caz ideal, cum spunea Max Weber, și să presupunem că ceea ce există în populație se reflectă în spațiul politic ideal, în România, după cercetarea aceasta, ar fi ca să conducă AUR și PNL, dacă PNL mai era ce a fost odată. Nu mai este, din păcate.

Opțiunea pe care domnul președinte al Consiliului Național a spus-o vine din această idee. Sigur că așa ar fi normal să fie. Care va fi formula de guvernare nu știu și nici nu vreau să comentez. Dar ceea ce știu este că atunci când vom intra la guvernare, vom intra în urma unor alegeri — alegeri anticipate care nu pot să fie generate doar de noi.

Noi încercăm să depunem moțiuni de cenzură care să facă guvernul să cadă și să genereze anticipate. Depinde de PSD și de alte partide, nu doar de PSD.

Există și alte partide care, puse împreună, pot să dea jos guvernul. Și PNL-ul, cu o altă conducere. Dacă acest lucru se va întâmpla, se va întâmpla pentru că partidele din România doresc să facă asta, și nu se va întâmpla pentru că coaliția nu dorește să facă asta. E o chestiune de timp până vom ajunge la putere.

„PNL nu și-a mai adus aminte cine este de când le-a spus Iohannis: «Să nu vă mai aud că vorbiți despre biserică și națiune, pentru că viitorul aparține progresismului»”

Indiscutabil, suntem mai apropiați de măsurile de dreapta ale PNL decât de cele de stânga ale PSD. Partidul Social Democrat are mari probleme de definire ideologică. Există această părere pe care domnul Peiu a exprimat-o public — că suntem mai apropiați, în termeni economici, de PNL și am prefera o guvernare cu PNL.

Românii, 56%, sunt mai apropiați de aceste valori conservator-suvereniste, în diverse forme — de la radicali până la suveraniștii soft. Ideal, în România, dacă PNL își mai aduce aminte cine a fost Ion I.C. Brătianu și își aduce aminte că are „N”-ul în denumire, dar nu și-au mai adus aminte de când le-a spus Iohannis: „Să nu vă mai aud că vorbiți despre biserică și națiune, pentru că viitorul aparține progresismului.”

Deci, dacă ies din paradigma aceea și intră într-o altă paradigmă, cel mai natural lucru din perspectiva acestei cercetări este o guvernare AUR–PNL.”, a declarat Dan Dungaciu la Realitatea Plus.

