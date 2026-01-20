Ce beneficii are cafeaua? Este un adevărat elixir pentru sănătate

Cafeaua este considerată una dintre cele mai populare băuturi din lume

Cafeaua este considerată una dintre cele mai populare băuturi din lume, care vine în multe varietăți diferite. Cafeaua este o băutură sănătoasă datorită nivelului ridicat de antioxidanți și a beneficiilor nutriționale. Prin urmare, consumatorii de cafea sunt mai puțin predispuși la boli grave. Mai jos sunt enumerate câteva dintre beneficiile cafelei, potrivit realitatea.net.

Cafeaua îmbunătățește nivelurile de energie

Cafeaua crește nivelul de energie al organismului, ceea ce îi face pe oameni să se simtă mai puțin obosiți. Cofeina, un ingredient care există în cafea, acționează ca un stimulent. După consum, acest ingredient este absorbit în sânge și astfel se deplasează către creier și determină creșterea neurotransmițătorilor, cum ar fi norepinefrina și dopamina. Acest lucru stimulează îmbunătățirea funcționării neuronilor.

Studiile științifice demonstrează că poate dezvolta eficient multe secțiuni ale creierului, cum ar fi starea de spirit, memoria, nivelurile de energie.

Arde grăsimile

Cofeina este un ingredient ce există în fiecare supliment de ardere a grăsimilor. Prin urmare, s-a dovedit a fi o substanță naturală, eficientă pentru arderea grăsimilor. Anumite studii demonstrează că poate crește rata metabolică cu 3-11%.

De asemenea, poate crește arderea grăsimilor cu 10% la persoanele obeze și cu 29% la persoanele mai slabe. Însă, aceste efecte se pot reduce la consumatorii înrăiți de cafea.

Poate îmbunătăți performanța fizică

Cofeina poate stimula sistemul nervos al unei persoane. Poate crește nivelul de adrenalină la om și poate crește rezistența la efort fizic intens. Cofeina poate îmbunătăți performanța fizică cu 11-12%, conform studiilor.

Cafeaua este bogată în nutrienți

Cafeaua este bogată în substanțe nutritive. O singură ceașcă de cafea conține:

• Riboflavină (vitamina B2): 11% din aportul zilnic de referință.

• Acid pantotenic (vitamina B5): 6%.

• Mangan și potasiu: 3%.

• Magneziu și niacină (vitamina B3): 2%.

Scade riscul de a dezvolta Alzheimer, demență și Parkinson

Alzheimer și Parkinson sunt bolile populare din categoria neurodegenerativă. Sunt, de asemenea, principalele cauze ale demenței. Aceste boli afectează de obicei persoanele cu vârsta peste 65 de ani. Deși, nu există nici un remediu, se poate preveni apariția lor.

Metodele de prevenire includ alimentația sănătoasă, consumul de cafea și exercițiile fizice. Studiile științifice arată că persoanele care beau cafea au șanse de 65% să nu dobândească aceaste boli.

Protejează ficatul

Ficatul îndeplinește funcții vitale în organism. Multe boli mortale pot afecta ficatul. Printre acestea hepatita, boala hepatică grasă, ciroza și multe altele. Consumatorii de cafea au capacitatea de a evita ciroza. Patru cești de cafea pe zi pot reduce riscul până la 80%, scrie buzznoble.com.

Te face fericit

Tristețea și stările depresive pot reduce calitatea vieții. Cu toate acestea, cafeaua te poate face fericit în mod semnificativ. Studiile științifice arată că persoanele care consumă patru cafele pe zi au cu 20% șanse mai mici să intre în depresie.

Reduce riscul anumitor tipuri de cancer

Una dintre cauzele principale ce duc la moartea o constituie bolile canceroase. Se poate dovedi cum cafeaua protejează ficatul (a treia cauză principală a deceselor provocate de cancer) și împotriva cancerului colorectal (a patra cauză principală a deceselor provocate de cancer). Consumatorii de cafea au un risc cu 40% mai mic de cancer la ficat. În același timp, 4 căni de cafea pe zi pot reduce cu 15% riscul mai mic de cancer colorectal.

Cafeaua reduce riscul de accident vascular cerebral și al bolilor de inimă

Cofeina poate crește tensiunea arterială. Cu toate acestea, este neglijabil, doar pentru consumatorii de cafele grele. Prin urmare, anumite studii științifice demonstrează că poate reduce riscul de boli de inimă și până la 20% pentru pacienții cu AVC.

Cafeaua conține antioxidanți

Este considerată una dintre cele mai sănătoase băuturi din întreaga lume. Deoarece pot obține mai mulți antioxidanți din cafea, mai degrabă decât din fructe și legume combinate.