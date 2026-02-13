Budapesta intră în jocul autonomiei: Guvernul lui Viktor Orbán susține demersul privind Ținutul Secuiesc în fața UE

Guvernul lui Viktor Orbán susține demersul privind Ținutul Secuiesc în fața UE

Guvernul condus de Viktor Orbán s-a alăturat oficial demersului inițiat de Consiliul Național Secuiesc (CNS) împotriva Comisia Europeană, după ce instituția europeană a respins o „inițiativă cetățenească” care urmărea sprijinirea regiunilor naționale, inclusiv a Ținutului Secuiesc din România.

Potrivit informațiilor publicate de agenția maghiară Híradó, CNS a salutat public intervenția Budapestei în procesul deschis la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, considerând-o un semnal puternic de susținere politică și juridică.

În noiembrie 2025, organizația a contestat decizia Comisiei Europene din septembrie același an, prin care fusese respinsă inițiativa privind regiunile naționale. Reprezentanții CNS susțin că Executivul european nu și-a motivat suficient hotărârea, încălcând astfel normele comunitare. Sprijin pentru comunitatea maghiară din Transilvania

Președintele CNS, Balázs Izsák, a declarat că implicarea guvernului ungar reprezintă un sprijin important pentru comunitatea maghiară din Transilvania. Potrivit acestuia, intervenția Budapestei consolidează șansele organizației în disputa juridică cu instituțiile europene.

De asemenea, CNS a amintit că, în martie 2019, cu sprijinul autorităților de la Budapesta, a reușit să obțină înregistrarea unei inițiative similare, după o procedură juridică ce a durat aproape șase ani. Un dosar sensibil în relațiile regionale

Inițiativa vizează promovarea și sprijinirea regiunilor cu identitate națională distinctă, iar în cazul României, aceasta este asociată cu solicitările privind autonomia Ținutului Secuiesc. Subiectul rămâne unul sensibil, atât pe plan intern, cât și în relațiile dintre București și Budapesta.

Prin implicarea directă în acest proces, guvernul ungar transmite un semnal clar că va continua să sprijine, inclusiv pe cale juridică, revendicările comunității maghiare din afara granițelor sale, în special în cadrul instituțiilor europene.