Bărbat din Ialomița, arestat după ce ar fi omorât un câine, târându-l cu o căruță

Un bărbat în vârstă de 59 de ani, din localitatea Condeeşti, județul Ialomița, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că a ucis un câine după ce l-ar fi legat de o căruță și l-ar fi târât pe drum.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița, incidentul s-ar fi petrecut în data de 30 ianuarie, iar autoritățile au fost sesizate de un cetățean din comuna Bărcănești.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Coșereni au intervenit după ce au primit informații privind moartea unui exemplar canin, care ar fi fost legat cu o sfoară de un atelaj și tractat pe o distanță considerabilă.

În urma verificărilor și a probelor strânse, anchetatorii au identificat persoana bănuită de comiterea faptei. Cercetările sunt coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Ialomița, urmând ca magistrații să decidă dacă vor dispune măsuri preventive suplimentare.

Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere a animalelor cu intenție, faptă prevăzută și pedepsită de legislația în vigoare.