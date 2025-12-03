Avertisment dur de la Kremlin: Europa își va pierde rolul de lider economic după renunțarea la gazul rusesc

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, susține că decizia Uniunii Europene de a opri complet importurile de gaze din Rusia va accelera declinul economiei europene.

„Acest lucru nu va face decât să accelereze procesul observat în ultimii ani de pierdere a potenţialului de leadership al economiei europene”, a declarat el în conferința sa de presă telefonică zilnică.

Peskov a afirmat că aprobarea acestor măsuri „înseamnă că Europa va depinde de gaze care costă mai mult, şi uneori considerabil mai mult, decât gazul rusesc”.

În opinia sa, „în acest fel, Europa se condamnă să achiziţioneze surse de energie mult mai scumpe, ceea ce va afecta inevitabil economia europeană şi va reduce competitivitatea Europei”.

Termenele-limită stabilite de UE pentru renunțarea la gazele rusești

Uniunea Europeană a decis miercuri să oprească importurile de gaze rusești cel târziu până în noiembrie 2027. Potrivit Parlamentului European, achizițiile de gaze naturale lichefiate (GNL) vor înceta la 31 decembrie 2026, iar importurile prin conducte vor fi oprite până la 1 noiembrie 2027.

Bruxelles-ul urmează să prezinte o propunere legislativă detaliată la începutul anului viitor.