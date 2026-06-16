Alertă de ploi torențiale și furtuni în aproape jumătate din țară

Publicat 16 iun. 2026, 11:11 Actualizat 16 iun. 2026, 11:55

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți o atenționare de cod galben pentru ploi torențiale și furtuni, valabilă în 13 județe din nordul țării. Avertizarea intră în vigoare pe 17 iunie, la ora 12:00, și este valabilă până pe 18 iunie, la ora 02:00.

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