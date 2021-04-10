Acoperișul unei case din Măcin, mistuit de flăcări

Militarii Secției de Pompieri Măcin au fost solicitați noaptea trecută pentru stingerea unui incendiu izbucnot la o casă din localitate.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului locuinței, cu pericol de propagare la vecinătăți. Incendiul a fost lichidat la ora 06:15.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime sau persoane rănite, iar pompierii au salvat restul locuinței și cele două case din apropiere.

Cauza probabilă producerii incendiului a fost efectul termic, generat de coșul de fum neprotejat corespunzător față de materialele combustibile din jur.

Sursa: Realitatea de Tulcea