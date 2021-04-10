Social· 1 min citire
Acoperișul unei case din Măcin, mistuit de flăcări
10 apr. 2021, 10:04
Articol scris de Scris de Realitatea de Tulcea
Militarii Secției de Pompieri Măcin au fost solicitați noaptea trecută pentru stingerea unui incendiu izbucnot la o casă din localitate.
La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului locuinței, cu pericol de propagare la vecinătăți. Incendiul a fost lichidat la ora 06:15.
Din fericire, nu s-au înregistrat victime sau persoane rănite, iar pompierii au salvat restul locuinței și cele două case din apropiere.
Cauza probabilă producerii incendiului a fost efectul termic, generat de coșul de fum neprotejat corespunzător față de materialele combustibile din jur.
Sursa: Realitatea de Tulcea
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News