Acoperișul unei case din Măcin, mistuit de flăcări

10 apr. 2021, 10:04
Actualizat: 10 apr. 2021, 10:04
Articol scris de Realitatea de Tulcea

Militarii Secției de Pompieri Măcin au fost solicitați noaptea trecută pentru stingerea unui incendiu izbucnot la o casă din localitate.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului locuinței, cu pericol de propagare la vecinătăți. Incendiul a fost lichidat la ora 06:15.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime sau persoane rănite, iar pompierii au salvat restul locuinței și cele două case din apropiere.

Cauza probabilă producerii incendiului a fost efectul termic, generat de coșul de fum neprotejat corespunzător față de materialele combustibile din jur.

Sursa: Realitatea de Tulcea

