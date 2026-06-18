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A fost reluat traficul nevelor pe canalul Sulina
FOTO: Arhivă
Traficul navelor maritime pe canalul Sulina a fost reluat miercuri seară, în jurul orelor 21.00, după ce a fost întrerupt în cursul zilei, din cauza eșuării unui tanc maritim care se îndrepta spre Galați, a anunțat Autoritatea Navală Română (ANR).
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