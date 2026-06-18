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A fost reluat traficul nevelor pe canalul Sulina

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 18 iun. 2026, 10:50

Traficul navelor maritime pe canalul Sulina a fost reluat miercuri seară, în jurul orelor 21.00, după ce a fost întrerupt în cursul zilei, din cauza eșuării unui tanc maritim care se îndrepta spre Galați, a anunțat Autoritatea Navală Română (ANR).

Nava tanc maritimă L1L STELLA, aflată sub pavilion Hong Kong și care transportă bitum, a fost remorcată spre rada Portului Tulcea.

Potrivit reprezentanților ANR, o echipă a Căpităniei Portului Tulcea s-a deplasat la locul evenimentului, mila marină 28+5, pentru evaluarea situației, dispunerea măsurilor necesare și stabilirea circumstanțelor în care s-a produs incidentul.

În urma eșuării, nu au fost semnalate pagube materiale sau urme de poluare, dar șenalul navigabil a fost parțial obstrucționat pentru navigația maritimă, fiind instituite restricții temporare de trafic. 

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