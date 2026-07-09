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Sanatate· 2 min citire

Mai puțin somn, mai multe kilograme? Ce arată un nou studiu

Somn vs greutate/ Colaj Profimedia

Somn vs greutate/ Colaj Profimedia

Scris deStoica Marian
Publicat9 iul. 2026, 08:07
Sursărealitatea.net

Reducerea somnului cu doar o oră și jumătate pe noapte, timp de șase săptămâni, poate duce la creștere în greutate și la un stil de viață mai sedentar, conform rezultatelor unui studiu publicat în Annals of Internal Medicine, citat de Scientific American.

Mai puțin somn, mai multe kilograme

Studiul a urmărit 95 de adulți care dormeau în mod obișnuit între șapte și opt ore pe noapte. Participanții și-au redus durata somnului cu aproximativ 90 de minute în fiecare noapte, timp de șase săptămâni, fără să își schimbe rutina zilnică.

La finalul cercetării, aceștia au acumulat, în medie, aproximativ o jumătate de kilogram și au petrecut cu 17 minute mai mult pe zi în activități sedentare. Cele mai mari creșteri ale timpului petrecut stând jos au fost înregistrate în rândul bărbaților și al femeilor aflate la menopauză.

Un studiu mai apropiat de viața reală

Spre deosebire de cercetările anterioare, desfășurate în laborator și bazate pe restricții severe de somn, noul studiu a monitorizat participanții în mediul lor obișnuit, timp de șase săptămâni.

Coordonatoarea cercetării, Marie-Pierre St-Onge, de la Columbia University Irving Medical Center, spune că rezultatele reflectă mai bine obiceiurile multor adulți care dorm constant mai puțin decât au nevoie.

Efectele se pot acumula în timp

Cercetătorii consideră că lipsa somnului favorizează creșterea în greutate nu doar prin modificări metabolice, ci și prin reducerea nivelului de activitate fizică. Deși acumularea unei jumătăți de kilogram în șase săptămâni poate părea modestă, specialiștii avertizează că efectele se pot amplifica dacă deficitul de somn persistă luni sau ani.

Medicii recomandă adulților să doarmă între șapte și nouă ore pe noapte pentru a reduce riscul de obezitate, diabet și boli cardiovasculare.

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