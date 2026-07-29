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Sanatate· 1 min citire
Declarație șocantă a lui Ilie Bolojan despre protestele din sănătate: „S-au bazat pe minciună”
Ilie Bolojan despre protestele din Sănătate
Publicat29 iul. 2026, 08:49
Sursărealitatea.net
Declarația făcută de Ilie Bolojan despre greva din sănătate a provocat reacții puternice și a amplificat tensiunile din sistemul medical. Mesajul transmis de premierul demis a fost considerat de mulți drept șocant, după ce acesta a afirmat că protestul angajaților din sănătate „s-a bazat pe minciună și dezinformare”.
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