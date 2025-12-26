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Politica· 2 min citire
Superstițiile ascunse ale lui Ceaușescu. Dictatorul era paralizat de frica cifrei 7 și de „energiile rele” din casă
Superstițiile ascunse ale lui Ceaușescu. Dictatorul era paralizat de frica cifrei 7 și de „energiile rele” din casă
Nicolae Ceaușescu era cunoscut pentru fricile și superstițiile sale, care îi influențau multe dintre deciziile personale
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