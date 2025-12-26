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Politica· 2 min citire

Superstițiile ascunse ale lui Ceaușescu. Dictatorul era paralizat de frica cifrei 7 și de „energiile rele” din casă

Superstițiile ascunse ale lui Ceaușescu. Dictatorul era paralizat de frica cifrei 7 și de „energiile rele” din casă

Superstițiile ascunse ale lui Ceaușescu. Dictatorul era paralizat de frica cifrei 7 și de „energiile rele” din casă

Realitatea de Tulcea
Scris de Realitatea de Tulcea Publicat: 26 dec. 2025, 19:06

Nicolae Ceaușescu era cunoscut pentru fricile și superstițiile sale, care îi influențau multe dintre deciziile personale

Nicolae Ceaușescu era cunoscut pentru fricile și superstițiile sale, care îi influențau multe dintre deciziile personale. Una dintre cele mai puternice obsesii ale sale era legată de cifra 7. Mama lui a murit în luna a șaptea a anului 1977 și a fost înmormântată pe data de 7. Din cauza acestor coincidențe, dictatorul ar fi vrut chiar să schimbe ziua înmormântării, de teama unei superstiții care spunea că sufletul mamei ar fi chinuit până la o nouă aliniere a cifrelor, precum 07.07.2077 sau 2777.

Apropiații lui Ceaușescu povesteau că liderul comunist nu intra niciodată în casă cu pantofii pe care îi purta afară. Se temea de energii negative și îi obliga și pe cei care îl vizitau să se descalțe. Deși nu era credincios, se spune că superstițiile le-ar fi moștenit de la mama sa, Alexandrina, o femeie foarte religioasă. Tot de aceea ar fi acceptat să își înmormânteze părinții creștinește.

Dictatorul avea și o teamă constantă de bacterii și viruși. Obiectele pe care le atingea erau dezinfectate mereu, clanțele erau șterse cu alcool, iar cei care îl păzeau aveau permanent la ei șervețele dezinfectante. Se spunea că Ceaușescu se spăla imediat pe mâini după ce dădea mâna cu cineva, indiferent de situație.

O altă frică a sa era legată de aerul condiționat. Credea că se poate îmbolnăvi din cauza curentului, motiv pentru care evita folosirea lui. De asemenea, era obsedat de ideea morții și privea cu groază ziua în care avea să se stingă. Se spunea chiar că Arsenie Boca ar fi prezis că sfârșitul său va veni „într-o zi de mare sărbătoare”.

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