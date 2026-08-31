Sorin Grindeanu, după ședința crucială a PSD: Evident că mi-am asumat funcția de prim-ministru, dar președintele e cel care face desemnarea - LIVE TEXT

Sorin Grindeanu face declarații după ședința liderilor PSD de la Sinaia. Social-democrații vor susține fie un guvern minoritar PSD, fie vor accepta un premier independent, dar cu un cabinet din care să facă parte mai mulți miniștri social-democrați.
Principalele declarații:
PSD a demonstrat de fiecare dată că pune responsabilitatea față de țară mai presus decât mizele de partid. Am demonstrat că în România se poate construi, iar acum când țara are nevoie de maturitate politică, suntem gata să o facem din nou, dar cu reguli și rezultate măsurabile.
De aceea, astăzi Consiliul Politic Național al Partidului Social Democrat a luat o serie de decizii responsabile, asumate intern sub forma unor rezoluții politice, și anume conducerea politică a Partidului Social Democrat a fost mandatetă să negocieze în plan politic următoarele: PSD este gata să susțină un guvern funcțional și să-și asume formarea unui guvern în jurul său, inclusiv un guvern minoritar, numai pe baza unui program clar, cu obiective precise, termene, finanțare și responsabilități asumate.
În același timp, pentru a fi fără echivoc, Partidul Social Democrat nu va susține nici o formulă de guvernare din care nu face parte. România este înaintea intereselor de partid, prin urmare Partidul Social Democrat propune tuturor partidelor democratice din România asumarea unui principiu simplu: nici o dispută politică internă nu trebuie a fi externalizată la nivel european într-o manieră care poate prejudicia interesele economice, financiare sau strategice ale României.
România următorului deceniu trebuie să fie o Românie care construiește, produce și oferă oamenilor o viață mai bună. România trebuie repornită economic. Ținta noastră este protejarea puterii de cumpărare, încheierea experimentelor fiscale și relansarea producției în România. Astfel, Partidul Social Democrat susține un guvern doar dacă programul de guvernare conține măsuri concrete pentru oameni, economie, investiții și fonduri europene. PSD va negocia mai întâi obiectivele, abia după aceea spre priorități. Dacă aceste priorități sunt acceptate, se poate discuta despre formule politice, funcții sau împărțirea responsabilităților guvernamentale. Prin urmare Partidul Social Democrat propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorități parlamentare un acord politic cu zece priorități pentru următorii doi ani.
Întrebări:
Câte portofolii sunteți dispuși să negociați din cabinet, dacă jumătate, mai mult și care ar fi.
Propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru este luată de acum trei luni. Nu s-a schimbat nimic. Noi nu ne schimbăm deciziile după cum bate vântul. Evident că mi-am asumat funcția de prim-ministru, însă vă reamintesc că președintele e cel care face desemnarea. În funcție de asta vor exista discuțiile politice necesare. Este clar, în schimb, că este nevoie de o desemnare cât mai repede. Ceea ce am stabilit noi astăzi, Partidul Social Democrat, este cadrul politic în care PSD va susține viitorul guvern, iar variantele sunt fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD. spre deosebire de alții...
Surse afirmă că PSD ar dori ca Alexandru Nazare să rămână la Finanțe în varianta în care Sorin Grindeanu este desemnat premier și că au existat discuții și cu tabăra anti-Bolojan din PNL pentru susținerea unui Guvern PSD. Nominalizarea pentru premier este așteptată cel mai probabil la finalul săptămânii.
Social-democrații vor, de asemenea, să impună o interdicție privind transferarea disputelor interne la Bruxelles, după scrisoarea trimisă de USR și PNL pe tema legii integrității.
La ora 14:00 ar urma să aibă loc o conferință de presă a liderilor PSD, iar la ora 15:00 se reunesc și grupurile parlamentare ale PSD, tot la Sinaia, vor discuta despre prioritățile din această sesiune parlamentară, noua sesiune parlamentară, iar mâine, potrivit surselor Realitatea Plus, Nicușor Dan va discuta cu liderii partidelor, în așa fel încât la finalul săptămânii să fie desemnat un nou premier.
Aceleași surse au indicat faptul că în acest guvern care se va forma în jurul PSD, se va alătura și UDMR, iar președintele Nicușor Dan își dorește să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește portofoliile de la Externe și Apărare, pentru că sunt ministere cu care administrația prezidențială are o colaborare directă. I