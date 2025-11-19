Advertising
Politica· 1 min citire
PSD ar vota o moțiune de cenzură! Semnal grav de rupere a Coaliției: cine a făcut anunțul
PSD ar vota o moțiune de cenzură! Semnal grav de rupere a Coaliției: cine a făcut anunțul
Coaliția stă pe un butoiu de pulbere!
Citește și
- 18:46Ciolacu îl compară pe Bolojan cu Firea în scandalul azilelor: „Ea a plecat nevinovată, el rămâne cu semnătura pe rapoarte”
- 17:13Radu Miruță, solicitare fără precedent către Ucraina: „Dronele să se autodistrugă la intrarea în apele României”
- 16:09Ultimatum de la AUR pentru Palatul Cotroceni: „Nicușor Dan să propună un premier până duminică!”
- 09:13Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR):„Guvernările partidelor “pro-europene” au reușit, în ultimii ani să decupleze România de UE”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News