Preşedintele Nicuşor Dan, vizită la Bruxelles. Se întâlneşte cu secretarul general al NATO şi participă la reuniunea Consiliului European

Preşedintele Nicuşor Dan face, joi, o vizită oficială la Bruxelles, urmând a se întâlni cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Cei doi vor discuta despre situaţia de securitate din plan internaţional, cu accent pe creşterea securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO. Ulterior, şeful statului va participa la reuniunea Consiliului European şi la Summitul Euro în format extins.

Sprijinul acordat Ucrainei, consolidarea descurajării şi apărării colective, dar şi creşterea competitivităţii economice a Uniunii şi a consolidării pieţei unice europene sunt câteva dintre subiectele care urmează a fi abordate.

”Preşedintele României, Nicuşor Dan, va avea joi, 19 martie 2026, o întrevedere cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianţei Nord-Atlantice. Agenda discuţiilor va include evoluţiile de securitate din mediul internaţional şi cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării şi apărării colective, precum şi de creştere a securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO”, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Potrivit sursei citate, preşedintele României va evidenţia importanţa relaţiei transatlantice, reconfirmând rolul ţării noastre de aliat puternic implicat în stabilitatea şi securitatea regională.

”Preşedintele Nicuşor Dan va sublinia că România îşi respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creşterea cheltuielilor de apărare şi va evidenţia asistenţa multidimensională pentru Ucraina. Totodată, va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizaţi de acţiunile hibride ale Rusiei”, arată sursa citată.

Întâlnirea dintre cei doi este programată la ora 10.00, ora României, fiind pe agendă şi declaraţii de presă comune.

Ulterior, de la ora 11.00, ora României, Nicuşor Dan va participa la reuniunea Consiliului European şi la Summitul Euro în format extins.

”Pe agenda reuniunii se vor regăsi o serie de subiecte de o importanţă majoră pentru Uniunea Europeană, în mare măsură interconectate şi care reflectă dinamica actuală globală. Printre temele principale care vor fi dezbătute de liderii europeni se numără consolidarea competitivităţii economice a UE, conflictul din Orientul Mijlociu şi implicaţiile sale, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european, precum şi măsurile necesare pentru întărirea securităţii şi apărării Uniunii Europene”, mai arată Administraţia Prezidenţială.

Totodată, liderii UE vor avea o discuţie cu Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, António Guterres, pe tema situaţiei geopolitice şi a multilateralismului.

”În privinţa creşterii competitivităţii economice a Uniunii şi a consolidării pieţei unice europene, care reprezintă tema principală, discuţiile vor avansa prin transpunerea concluziilor convenite în reuniunile anterioare în măsuri concrete şi termene ambiţioase”, se mai arată ăn comunicatul de presă.

Potricvit Preşedinţiei, pentru România, prioritară este găsirea soluţiilor urgente pentru reducerea preţurilor ridicate la energie, care afectează atât cetăţenii, cât şi industria.