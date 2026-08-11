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Politica· 1 min citire
Preşedintele Nicuşor Dan a atacat la CCR legea privind integritatea demnitarilor publici
CCR
Publicat11 aug. 2026, 10:08
Sursărealitatea.net
Şeful statului invocă neconstituţionalitatea mai multor prevederi.
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