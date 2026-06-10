Omul lui Bolojan cere alegeri anticipate: „Fiecare partid să vină în fața românilor cu cei mai buni oameni pe listă”

Sursă: realitatea.net

Sebastian Burduja a transmis, într-o postare pe rețelele de socializare, că România trebuie să fie condusă de oameni care își asumă rolul politic și votul cetățenilor, nu de tehnocrați fără susținere politică, conform Realitatea PLUS.

Acesta a făcut referire la posibilitatea alegerilor anticipate, în cazul în care două propuneri consecutive de guvern nu ar trece de Parlament.

Mesajul transmis de Sebastian Burduja:

„Chiar daca politicienii nu mai sunt “la modă” astăzi, Parlamentul României este format din politiceni, iar Constituția spune clar: guvernul răspunde POLITIC în fața Parlamentului. Pică două propuneri la rând? Foarte bine, mergem la anticipate. Fiecare partid să vină în fața românilor cu cei mai buni oameni pe listă, iar așa-numiții tehnocrați pot să își asume și să intre într-un partid sau să facă unul și câștige votul românilor. Da, ca politicieni!”