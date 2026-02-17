Negocieri cruciale la Geneva: Ucraina și Rusia revin la masa discuțiilor

Război în Ucraina, ziua 1455

O delegație ucraineană se îndreaptă spre Geneva pentru o nouă rundă de negocieri mediate de SUA cu oficialii ruși, înaintea marcării a patru ani de la invazia pe scară largă. Pre;edintele american Donald Trump a descris întâlnirea, referindu-se la ea ca la niște „discuții importante” și a cerut Kievului să participe rapid la tratative.

Geneva: negocieri fără perspective clare de progres

Nu se anticipează progrese semnificative în ceea ce priveşte încheierea războiului la reuniunea de marţi şi miercuri din Elveţia, deoarece ambele părţi par să rămână fidele poziţiilor lor de negociere cu privire la aspectele cheie, în ciuda faptului că Statele Unite au stabilit termenul limită de iunie pentru ajungerea la un acord.

O problemă centrală o reprezintă, în continuare, viitorul teritoriului ucrainean ocupat sau încă râvnit de ruși.

Apărătorii ucraineni rămân blocaţi într-un război de uzură cu armata rusă, mai numeroasă, de-a lungul frontului de aproximativ 1.250 de kilometri (750 de mile). Civilii ucraineni suportă bombardamentele aeriene ruseşti care distrug în mod repetat reţeaua electrică şi casele, în timp ce Ucraina a dezvoltat drone care pot zbura adânc în teritoriul rus şi pot lovi rafinăriile de petrol şi depozitele de arme.

Atacuri masive cu drone și poziții ferme înaintea discuțiilor

Guvernatorul regiunii Bryansk din vestul Rusia a declarat luni că apărarea aeriană a doborât 229 de drone ucrainene în ultimele 24 de ore.

Nicio altă regiune rusă nu a fost supusă unui număr atât de mare de atacuri simultane cu drone într-o singură zi, a spus guvernatorul Alexander Bogomaz.

Între timp, Forţele Aeriene ale Ucraina au declarat că Rusia a lansat peste noapte 62 de drone de atac cu rază lungă de acţiune şi şase rachete de diferite tipuri asupra Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că discuţiile de la Geneva vor aborda „o gamă mai largă de probleme legate de teritorii şi alte chestiuni legate de cererile pe care le avem”. El nu a dat detalii cu privire la aceste probleme.

Trump: presiuni pentru accelerarea negocierilor

Un an de eforturi de pace din partea administraţiei preşedintelui american Donald Trump nu a reuşit să oprească luptele.

Trump, în timp ce se întorcea luni seara la Washington de la reşedinţa sa din Florida, a declarat reporterilor că negocierile dintre Rusia şi Ucraina de marţi de la Geneva vor fi „discuţii importante”.

El a adăugat: „Ucraina ar face bine să vină repede la masa negocierilor”.

Oficialii şi analiştii occidentali afirmă că preşedintele rus Vladimir Putin consideră că timpul este de partea sa, că sprijinul occidental pentru Ucraina va dispărea treptat şi că rezistenţa Ucrainei va ceda în cele din urmă sub presiune.