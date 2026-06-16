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Politica· 2 min citire
Ilie Bolojan: PNL îi solicită președintelui României să reia consultările cu partidele
Ilie Bolojan
Partidul Național Liberal îi solicită președintelui Nicușor Dan să reia consultările cu partidele politice în vederea formării unui guvern susținut 'într-o manieră transparentă', a declarat, luni seara, liderul PNL, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan.
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