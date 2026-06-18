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Politica· 2 min citire
Grindeanu respinge varianta unui guvern minoritar PNL: „Cu ce voturi trece?”
Sorin Grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a respins categoric, joi, posibilitatea ca social-democrații să susțină instalarea unui guvern minoritar al PNL. Liderul PSD susține că actuala configurație parlamentară nu permite formarea unei majorități fără implicarea social-democraților și a lansat o întrebare directă către liberali: „Cu cine fac majoritate?”.
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