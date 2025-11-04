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Politica· 2 min citire
DARIUS VÂLCOV, ELIBERAT DIN ÎNCHISOARE. JUDECĂTORII ICCJ AU DECIS CĂ FAPTELE DIN DOSARUL TABLOURILOR S-AU PRESCRIS
DARIUS VÂLCOV, ELIBERAT DIN ÎNCHISOARE. JUDECĂTORII ICCJ AU DECIS CĂ FAPTELE DIN DOSARUL TABLOURILOR S-AU PRESCRIS
Fostul ministru al Finanțelor și primar al Slatinei, Darius Vâlcov, va fi eliberat din penitenciar.
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