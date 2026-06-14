AUR nu votează guvernul Veștea și cere alegeri anticipate

AUR nu votează cu guvernul Veștea. Suveraniștii spun că desemnarea acestuia nu face decât să sporească criza, iar singura soluție constituțională e organizarea alegerilor anticipate. Petrişor Peiu, președintele Consiliului Național AUR, crede că nici acest guvern nu va trece.
AUR: „Numirea lui Adrian Veștea sporește criza!”
„Eu aș remarca faptul că trăim un moment similar cu preluarea puterii, cu lovitura de stat dată de Carol al II-lea, în sensul în care șeful statului a uzurpat prerogativele parlamentului și în loc să lase partidele să formeze majorități parlamentare, intervine direct în această procedură și-și numește favoriții personali drept candidați la funcția de prim-ministru.
Este, repet, un derapaj constituțional major pe care noi nu îl vom cauționa sub nicio formă și cred că toate partidele care vor să construiască în România un spațiu democratic ar trebui să acționeze în sensul revenirii la democrație.
Eu cred că domnul Veștea, care este absolventul unei facultăți din Brașov, care nici nu mai există, care era deținută de un lider PSD local, cred că nu are astfel de preocupări legate de problemele financiare, are preocupări legate de numărarea voturilor pe care le poate sau nu avea.
Nu cred că se pune problema să-i spun eu ce să facă, mai ales că nu cred că va ajunge vreodată în postura să facă ceva. Adică sigur nu va trece nici acest guvern numit pe această cale ridicolă!”, a declarat Petrişor Peiu, președintele Consiliului Național AUR, exclusiv la Realitatea PLUS.
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