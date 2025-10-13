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Politica· 1 min citire
AUR CONTINUĂ LUPTA: MINISTRU REZIST, ACUZAT CĂ A POLITIZAT INSTITUȚIA. ZI DECISIVĂ LUNI, ÎN PARLAMENT
AUR CONTINUĂ LUPTA: MINISTRU REZIST, ACUZAT CĂ A POLITIZAT INSTITUȚIA. ZI DECISIVĂ LUNI, ÎN PARLAMENT
Partidul AUR continuă lupta împotriva Guvernului care a sărăcit țara!
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