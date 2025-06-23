ANOSR, MESAJ DUR PENTRU GUVERN: „MODIFICAREA CALCULULUI FONDULUI DE BURSE ESTE O MĂSURĂ DE AUSTERITATE DĂUNĂTOARE!”

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) își exprimă profunda dezamăgire față de o propunere cheie din noul program de guvernare pentru perioada 2025–2028, care ar schimba modul de calculare a fondului de burse studențești prin raportare la salariul minim net pe economie, în loc de cel brut. Organizațiile studențești avertizează că această modificare va conduce la reducerea fondului total de burse, afectând direct atât numărul beneficiarilor, cât și cuantumul sprijinului oferit.

„Este o măsură care lovește în accesul la educație al celor aflați în dificultate și agravează inechitățile deja existente în învățământul superior”, avertizează ANOSR într-un comunicat ferm, solicitând Guvernului și Parlamentului eliminarea urgentă a acestei prevederi și păstrarea formulei actuale de calcul.

Alianța subliniază că măsura vine într-un context mai larg de subfinanțare a educației și tăieri succesive, cum ar fi plafonarea fondului de burse la nivelul lunii noiembrie 2024 sau amânarea alocării celor 15% din bugetul general consolidat pentru educație – un obiectiv acum împins abia spre 2030.

ANOSR reamintește și alte decizii recente cu impact negativ asupra studenților, cum ar fi restrângerea reducerii la transportul feroviar sau cuantumul actual al bursei sociale, fixat la doar 925 RON/lună, deși necesarul real, ajustat cu inflația, ar fi de 1587 RON/lună pentru un trai decent.

„Studenții sunt deja sub o presiune financiară constantă, iar această măsură nu face decât să accentueze abandonul universitar, care a trecut de 40%, într-o țară în care mai puțin de un sfert dintre tinerii între 24 și 35 de ani au studii superioare”, avertizează organizațiile studențești.

Mesajul lor este clar: „Fără sacrificarea drepturilor sociale în numele austerității!” și fără experimente fiscale pe seama unei categorii deja vulnerabile. ANOSR cere dialog real și politici publice care să susțină nu doar supraviețuirea, ci reușita studenților din România.

Sursa: Newsinn