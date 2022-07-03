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Economie· 2 min citire
Miron Mitrea: „Nu va fi foamete în România, ci o creștere spectaculoasă a costului vieții”
Miron Mitrea: „Nu va fi foamete în România, ci o creștere spectaculoasă a costului vieții”
Miron Mitrea consideră că, Europa în general și România în special, nu se vor confrunta cu foamete, ci, mai degrabă cu o majorare consistentă a costului vieții
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