Comisia Europeană, nemulțumită de proiectul Legii salarizării trimis de Pîslaru. Impactul ar ajunge la 18 miliarde de lei - SURSE

Publicat 19 aug. 2026, 12:49 Sursă Realitatea PLUS

Comisia Europeană nu ar fi mulțumită de forma proiectului Legii salarizării transmisă la Bruxelles de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, din cauza impactului bugetar considerat prea mare, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Calculele aferente documentului indică un impact de 18 miliarde de lei, cu 7 miliarde de lei peste suma vehiculată public și cu 10 miliarde de lei mai mult decât plafonul agreat inițial în coaliție.

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