Care sunt cele mai performante și cele mai slabe ministere: Premierul Florin Cîțu a publicat datele execuției bugetare
Premierul Florin Cîțu a publicat datele execuției bugetare pentru fiecare minister în parte, date la 6 luni, raportat la programul de guvernare.
Premierul Florin Cîţu a publicat, vineri dimineaţă, execuţia bugetară la 6 luni, iar, potrivit datelor prezentate, cel mai rău stă Ministerul Energiei, condus de liberalul Virgil Popescu, cu 28%. La polul opus, cu 96% execuţie bugetară, sunt Ministerul Justiţiei şi Ministerul Muncii.”Transparenţă şi profesionalism. Execuţia bugetară faţă de program după 6 luni”, a scris, vineri dimineaţă, pe Facebook, Florin Cîţu, alături de un grafic care prezintă realizările ministerelor.Astfel, faţă de programul la 6 luni, Ministerul Energiei, condus de liberalul Virgil Popescu, se află la 28%, fiind cea mai mică valoare înregistrată de un minister.La polul opus, cu 96% execuţie bugetară, sunt Ministerul Justiţiei, condus de ministrul USR PLUS Stelian Ion şi Ministerul Muncii, condus de Raluca Turcan.În repetate rânduri, premierul a cerut miniştrilor să prezinte public execuţia bugetară, în vedrea pregăritii rectificării bugetare care ar trebui să fi aprobată în luna august.Sursa: Realitatea Din PNL
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News