Bobby Păunescu: Populația nu va avea de a face doar cu facturi mari, ci frig și foame. Și nu se mai poate da vina pe Ceaușescu

Jurnaliștii americani au subliniat faptul că europenii devin tot mai săraci deoarece nu mai au parte de energie ieftină
Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS, a comentat duminică seara pe marginea unui reportaj apărut în presa americană, la Fox News. Jurnaliștii americani au subliniat faptul că europenii devin tot mai săraci deoarece nu mai au parte de energie ieftină. Nemții stau la rând pentru a cumpăra lemne de foc în timp ce polonezii stau la cozi imense pentru a achiziționa cărbune cu care să se încălzească iarna următoare.
În mod surprinzător, Bobby Păunescu subliniază faptul că România nu se află într-o situație atât de rea precum Germania, Polonia, Franța, dar conducătorii țării trebuie să cântărească cu mare grijă deciziile din perioada următoare:
"Noi nu suntem în situația Germaniei, noi suntem o țară bogată din punct de vedere al gazelor de șist, cărbunelui. Lucrurile trebuie spuse: Europa se îndreaptă către sărăcie, într-un mod clar, dovedit, matematic, nu există niciun dubiu. Dacă polonezii astăzi trăiesc ce au trăit în 1910, stau la coadă să cumpere cărbune să aibă cu ce să se încălzească, cei din Germania stau la coadă la lemn...lucrul pe care Trump l-a anunțat când era la președinție, faptul că aveți grijă ce faceți că deveniți dependenți energetic de Rusia.
România are soluții dar trebuie să le pună în aplicare, avem gaz, avem petrol, avem toate astea dar nu le controlăm. Sunt lucruri care trebuiesc luate...trebuie înștiințată populația, să se știe că cheltuim, dar cheltuim cu cap.
La noi s-a dus o politică de a combate orice fel de...de a închide orice mină pe cărbune, să combatem gazele de șist, să dăm tot ce avem pe companii pentru că așa vrea Europa, Franța Germania, Anglia. Nu avem nimic cu Germania, poate calculele dânșilor, calculele celor care și-au făcut prognoza, au calculat greșit.
Orice elev și de clasa a 8-a cu puțină matematică își dă seama că energia verde nu poate să suplinească combustibilul venit din fosile. Populația trebuie să știe chestiile astea, că în 3-4 luni de zile vor fi mari probleme. Să nu ne mai prindă cum spunea domnul Tăriceanu înaintea de criză din 2008, domnul Tăriceanu ieșea și spunea că pe noi nu o să ne lovească. Ne-a lovit rău de tot, băncile, grav, s-au tăiat din salarii, a fost o nenorocire.
Acest război programat din partea domnului Putin care nu face altceva decât să ducă spre un genocid după ce a trecut de partea de petrol, vrea acum să controleze grânele și așa mai departe. E vorba că noi că țară avem niște conducători care trebuie să fie super pregătiți, să știe despre ce vorbesc, să cunoască bine temele, să cunoască în străinătate cine are tehnologia pentru ca ceea ce avem noi în țară să poată fi folosit la cel mai înalt nivel. Să nu se gândească la șpăgi ci la ce are nevoie populația.
Populația nu va avea doar de a face cu facturi de plătit, ci frig, foame. Și nu se mai poate da vina pe Ceaușescu.” a spus președintele ARMIS.