Agenții economici în atenția polițiștilor tulceni

Acțiune organizată a Serviciului de Investigare a Criminalității Economice

Polițiștii tulceni din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și ai Secției 3 de Poliție Rurală Baia, au desfășurat duminică, o acțiune pe raza județului, în vederea prevenirii și combaterii ilegalităților ce se comit în domeniul transportului, depozitării și comercializării cerealelor, dar și pentru prevenirea și combaterea ilegalităților economice specifice sezonului estival și a stării de alertă actuale.

În cadrul acțiunii, polițiștii au efectuat controale la 4 transportatori de cereale și au verificat 4 agenți economici, aplicând 2 sancțiuni contravenționale în valoare de 3.000 de lei, conform OUG nr.38/1999 rep., privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice cu memorie fiscală.

