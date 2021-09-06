Agenții economici în atenția polițiștilor tulceni
Acțiune organizată a Serviciului de Investigare a Criminalității Economice
Polițiștii tulceni din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și ai Secției 3 de Poliție Rurală Baia, au desfășurat duminică, o acțiune pe raza județului, în vederea prevenirii și combaterii ilegalităților ce se comit în domeniul transportului, depozitării și comercializării cerealelor, dar și pentru prevenirea și combaterea ilegalităților economice specifice sezonului estival și a stării de alertă actuale.
În cadrul acțiunii, polițiștii au efectuat controale la 4 transportatori de cereale și au verificat 4 agenți economici, aplicând 2 sancțiuni contravenționale în valoare de 3.000 de lei, conform OUG nr.38/1999 rep., privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice cu memorie fiscală.
Sursa: Realitatea de Tulcea
Citește și:
- 17:52 - Ministrul Muncii, despre fenomenul lucrătorilor străini: Motivul pentru care românii sunt înlocuiți de cei din afara UE
- 15:37 - Pâinea, următorul aliment de pe lista scumpirilor. Majorarea prețurilor carburanților declanșează scumpiri în lanț
- 10:38 - Prețurile au sărit în aer. Cât vor plăti românii înainte de Paște pentru carnea de miel
- 09:18 - Bugetul riscă să pice la CCR: parlamentarii au tăiat din banii magistraților
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News