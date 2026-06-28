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Venezuela, zguduită de un nou cutremur în timpul operațiunilor de salvare după seismele de miercuri

cutremur în Venezuela

cutremur în Venezuela

Scris deAndreea Damian
Publicat28 iun. 2026, 07:43
SursăRealitatea.net

Un nou cutremur s-a produs în largul coastei Venezuelei, într-un moment în care echipajele de salvare continuă să caute supraviețuitori după seismele de miercuri.

Seismul a fost raportat în apropierea statului Aragua, în nordul Venezuelei. Potrivit Centrului Seismologic European-Mediteranean, cutremurul a avut magnitudinea de 4,8 grade și s-a produs la ora locală 15:20. Ultimul seism a fost localizat la aproximativ 70 de kilometri vest de Caracas, capitala Venezuelei.

Deocamdată, nu au fost raportate pagube în urma acestui nou cutremur. Totuși, momentul este unul dificil pentru autorități, pentru că intervențiile de salvare sunt încă în desfășurare în zonele afectate de cutremurele anterioare.

Autoritățile au anunțat peste 1.400 de morți

Până acum, autoritățile au confirmat 1.430 de morți și 51.000 de persoane dispărute. Șansele ca salvatorii să mai găsească oameni în viață scad pe măsură ce trece timpul. Autoritățile estimează că, la 72 de ore de la cutremurele de miercuri, posibilitatea de a mai găsi supraviețuitori va fi tot mai mică.

Salvatori străini au ajuns în Venezuela

Peste 1.600 de membri ai echipajelor de salvare străine au ajuns sâmbătă în Venezuela, potrivit Al Jazeera. Aceștia participă la operațiunile de căutare și încearcă să ajungă la oamenii care ar putea fi prinși sub dărâmături.

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