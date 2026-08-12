Advertising
Politica· 2 min citire
Rusia vine cu noi acuzaţii la adresa Chişinăului după drona care a explodat în apropierea unui sat: „Un pretext pentru a reduce şi mai mult contactele”
Rusia acuză Republica Moldova
Publicat12 aug. 2026, 10:57
Sursărealitatea.net
Ambasada Federaţiei Ruse în Republica Moldova a reacţionat după ce Chişinăul şi-a rechemat ambasadorul de la Moscova pentru consultări, în urma exploziei unei drone la Crocmaz, în raionul Ştefan Vodă, la circa 100 de km de Chişinău, iar misiunea diplomatică acuză autorităţile Republicii Moldova că ar folosi incidentul drept pretext pentru deteriorarea relaţiilor bilaterale, scrie NewsMaker.
Citește și
- 12:19România trebuie să transforme perspectiva negativă a ratingului de țară într-un obiectiv strategic de revenire la stabil și pozitiv
- 12:02Ministerul Mediului: Țintele PNRR pentru păduri au fost depășite de România, cu peste 20.000 de hectare împădurite
- 08:34Ucraina a transmis SUA propuneri concrete pentru încheierea războiului, transmite Volodimir Zelenski
- 08:24Consultări pentru formarea noului Guvern după 15 august. PSD ar negocia cu UDMR. Grindeanu și Nazare, printre variantele de premier
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News