Trump, atac la adresa lui Zelenski: „Nu sunt un mare fan al lui”. Relațiile dintre SUA și Ucraina se tensionează

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 oct. 2026, 17:16

Președintele american Donald Trump a criticat din nou conducerea Ucrainei și a declarat că nu este un susținător al lui Volodimir Zelenski, pe care îl consideră mai dificil de abordat în negocieri decât pe Vladimir Putin.

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