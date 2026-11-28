Compania Națională de Căi Ferate (CFR) a anunțat, joi, 28 noiembrie 2026, că circulația feroviară se desfășoară în condiții normale de siguranță, nefiind semnalate probleme cauzate de ninsori și viscol.
Potrivit informațiilor transmise de CFR, rețeaua administrată de companie funcționează fără dificultăți, în contextul avertizărilor meteo valabile pentru mai multe regiuni ale țării. Acestea includ ninsori, ninsori viscolite și intensificări ale vântului.
Pentru gestionarea condițiilor specifice sezonului rece, sucursalele regionale de căi ferate au constituit comandamente de deszăpezire și au dispus măsuri preventive. Acestea vizează asigurarea personalului de intervenție, pregătirea utilajelor și echipamentelor de deszăpezire, precum și verificarea instalațiilor de încălzire a schimbătoarelor de cale.
Monitorizarea infrastructurii și planul de intervenție
Personalul de specialitate monitorizează permanent starea infrastructurii feroviare, cu atenție deosebită asupra liniilor de cale ferată, schimbătoarelor de cale, instalațiilor de semnalizare și celor de electrificare. Echipele de întreținere a liniilor și cele specializate în instalațiile de electrificare sunt pregătite să intervină imediat ce situația o impune.
În cazul intensificării ninsorilor sau al apariției depunerilor de zăpadă și gheață, echipele feroviare vor acționa pentru deszăpezirea liniilor și a schimbătoarelor de cale. Intervențiile includ verificarea funcționalității instalațiilor și remedierea operativă a eventualelor defecțiuni, desfășurându-se inclusiv pe timpul nopții dacă este necesar.
CFR recomandă pasagerilor să verifice informațiile privind circulația trenurilor pe platforma oficială a companiei sau prin canalele oficiale de informare ale operatorilor de transport feroviar.