Negocierile privind salariul minim pentru 2027 se reiau în a doua săptămână din decembrie. Sindicatele cer un plafon de 4.800 de lei brut, în timp ce patronatele susțin că o majorare este posibilă doar din vară.
Sindicatele propun ca salariul minim brut să ajungă la 4.800 de lei începând cu 1 ianuarie 2027, ceea ce ar reprezenta o creștere de 475 de lei față de nivelul actual. Patronatele ar accepta această majorare doar dacă intrarea în vigoare s-ar face în vara anului viitor, potrivit unor surse citate de Euronews.
Guvernul nu a luat încă o decizie finală, iar discuțiile vor fi reluate în cadrul Consiliului Național Tripartit în a doua săptămână din decembrie. Pe masa negocierilor se află și reducerea taxării muncii, inclusiv posibilitatea eliminării unor taxe pentru salariul minim, precum și transferarea treptată a unei părți din contribuțiile sociale de la angajat la angajator.
Sursele de finanțare propuse
Sindicatele sugerează că o parte din costul majorării veniturilor ar putea fi acoperită prin suspendarea subvențiilor acordate partidelor politice pentru 2027 și prin reducerea unor investiții considerate neproductive.
Florin Manole, ministrul Muncii, a precizat că nu au fost stabilite încă procente sau cifre concrete și așteaptă propunerea partenerilor sociali.
Iulian Pope, președintele Federației Sanitas, a subliniat că bugetul nu permite implementarea măsurilor propuse de sindicate în 2027.
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat că săptămâna aceasta va avea loc o prezentare a raportului bugetar de către ministrul Finanțelor, după care se vor discuta rectificarea și bugetul.
În paralel cu negocierile pentru salariul minim, Guvernul a aprobat o creștere salarială de 6,5% pentru angajații companiilor de stat Transelectrica și Transgaz. Executivul a justificat măsura prin scăderea puterii de cumpărare și necesitatea păstrării specialiștilor în aceste entități.
Potrivit informațiilor Euronews, Transgaz solicitase încă din martie o creștere de 6,5%, însă cererea nu fusese aprobată la acea dată. O decizie similară a fost luată anterior pentru angajații Romgaz.