Un medic de 28 de ani de la Spitalul Universitar și-a luat viața. Ambii săi părinți sunt bolnavi de cancer în stadiu terminal

Publicat 19 aug. 2026, 13:05 Sursă Realitatea.net

Un bărbat de 28 de ani, medic, a murit după ce a căzut de la etajul Spitalului Universitar din București. Potrivit informațiilor date de Realitatea PLUS, este vorba despre un medic rezident în cadrul Secției de Hematologie.

Distribuie articolul