Teheran avertizează UE: statele care sprijină atacurile SUA și Israelului vor deveni „ținte legitime”

Autoritățile iraniene au transmis un avertisment dur către Uniunea Europeană, afirmând că statele care se vor alătura operațiunilor militare ale Statele Unite ale Americii și Israel împotriva Iranului vor fi considerate „ținte legitime”.

Mesajul a fost transmis de oficiali de la Teheran pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al speculațiilor privind o posibilă implicare a unor state europene în sprijinul operațiunilor militare occidentale.

Potrivit declarațiilor iraniene, orice infrastructură militară sau logistică folosită pentru a susține atacurile împotriva Iranului ar putea deveni o țintă pentru represalii.

Avertismentul vine în contextul intensificării operațiunilor militare lansate de Statele Unite și Israel asupra unor obiective iraniene, dar și al discuțiilor din cadrul Uniunea Europeană privind poziția pe care statele membre ar trebui să o adopte față de conflict.

Oficialii iranieni susțin că răspunsul lor va fi proporțional cu nivelul de implicare al fiecărei țări și au avertizat că extinderea conflictului ar putea avea consecințe grave pentru securitatea regională și globală.

Declarațiile de la Teheran cresc tensiunile dintre Iran și statele occidentale și ridică temeri privind posibilitatea extinderii războiului dincolo de actualul teatru de operațiuni.