Selecționerul Argentinei laudă Spania înaintea unei posibile finale cu Argentina: „Victoria lor a fost meritată”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iul. 2026, 15:17

Spania este prima echipă calificată în finala Campionatului Mondial 2026, după victoria cu 2-0 în fața Franței. Ibericii își așteaptă acum adversara din ultimul act, care va fi decisă în confruntarea dintre Argentina și Anglia.

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