Live TikTok
Actualitate· 1 min citire

Imagine virală cu Erling Haaland. Ce suvenir inedit și-a cumpărat din SUA

Erling Haaland

Erling Haaland

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iul. 2026, 15:51

Chiar dacă Norvegia și-a încheiat parcursul la Campionatul Mondial, Erling Haaland a reușit din nou să atragă atenția, de această dată printr-o apariție neobișnuită la revenirea în țara natală.

Atacantul lui Manchester City a fost fotografiat pe aeroportul din Oslo ținând în brațe un raton împăiat, realizat într-o postură neobișnuită, ca și cum ar bea dintr-o sticlă. Imaginile au devenit rapid virale în mediul online.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, obiectul ar fi fost cumpărat dintr-un magazin din Dallas, statul Texas, și ar fi costat aproximativ 750 de dolari.

În paralel, naționala Norvegiei a fost întâmpinată cu entuziasm la revenirea acasă. Mii de suporteri s-au adunat în capitală pentru a-i întâmpina pe jucători, care au fost primiți și de membri ai familiei regale.

Printre cei prezenți s-a aflat și prințul moștenitor Haakon, care s-a alăturat festivităților și a participat la tradiționalul „Viking Row”, alături de fotbaliști și suporteri. În schimb, Haaland a fost cel care a captat atenția tuturor prin suvenirul neobișnuit adus din Statele Unite.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Norvegiahaaland

Urmărește știrile Realitatea de Tulcea și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe