Șeful Autorității Vamale Române scapă de arest. Mihai Savin a fost plasat sub control judiciar

Sursă: realitatea.net

Șeful Autorității Vamale Române, Mihai Savin, a fost plasat sub control judiciar, joi, de procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, într-un dosar care vizează suspiciuni de fals și uz de fals.

Inițial, Mihai Savin a fost reținut de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice și dus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București pentru a fi audiat de procurorii care îl acuză de emiterea retroactivă a unui ordin de misiune, document care ar fi fost folosit ulterior în scopul justificării unei deplasări oficiale.

În același dosar, ar fi fost reținuți și un consilier din cabinetul șefului AVR, precum și un funcționar din Galați, potrivit informațiilor citate de un post TV și preluate de Adevărul.ro .

Surse apropiate anchetei susțin că, în urmă cu aproximativ o lună, un consilier din cadrul instituției și un reprezentant al Autorității Vamale s-ar fi deplasat la Galați. Pe traseu, în județul Ialomița, aceștia ar fi fost opriți de polițiștii rutieri după ce ar fi circulat cu viteză peste limita legală și ar fi utilizat nejustificat semnalele speciale de avertizare.

În urma controlului, consilierul implicat ar fi rămas fără permis de conducere, după ce nu ar fi putut prezenta documente care să justifice legal folosirea girofarului.

âUlterior, anchetatorii suspectează că ar fi fost emis retroactiv un ordin de misiune, document care ar fi fost depus în instanță pentru a susține caracterul oficial al deplasării și pentru a contesta sancțiunea aplicată.

Procurorii anticorupție efectuează verificări inclusiv la sediul Autorității Vamale Române, urmând să stabilească modul exact în care a fost întocmit documentul și rolul fiecărei persoane implicate.

Mihai Savin a fost numit la conducerea Autorității Vamale Române la sfârșitul lunii ianuarie. Anterior, acesta a ocupat mai multe funcții de conducere, printre care director în cadrul Apa Nova București/Veolia România, director general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, director general al Companiei Municipale Managementul Transportului București și director general la Termoficare Prahova.

Ancheta este în desfășurare, iar până la finalizarea cercetărilor, toate aspectele investigate urmează să fie clarificate de procurori.