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Actualitate· 1 min citire

Rusia respinge acuzaţiile Germaniei în cazul atacului cu drone de la Leipzig

Foto: Facebook | Euronews

Foto: Facebook | Euronews

Scris deStoica Marian
Publicat2 sept. 2026, 07:48
Sursărealitatea.net

Guvernul de la Berlin a decis închidere consulatului rus de la Bonn.

Rusia a respins acuzaţiile Germaniei în cazul atacului cu drone de la Leipzig.

Guvernul de la Berlin a concluzionat, marți, că Moscova este responsabilă și a dispus o serie de măsuri, inclusiv închiderea consulatului rus din Bonn.

În aceeași zi, președintele rus Vladimir Putin a acuzat Germania că a fabricat probele pentru a atribui responsabilitatea incidentului de acum două luni.

Rusia va răspunde „foarte curând” la închiderea consulatului din Bonn, considerând decizia drept o escaladare fără precedent a tensiunilor.

În seara zilei de 4 august, pe pista aeroportului Leipzig/Halle, lângă un avion de marfă ucrainean de tip Antonov, a fost descoperită o dronă echipată cu un dispozitiv exploziv artizanal, dar detonatorul nu s-a declanşat. În aceeaşi noapte, o a doua dronă s-a ciocnit cu un avion de marfă al companiei DHL.

10 zile mai târziu, anchetatorii au găsit o a treia dronă, precum şi urme ale unui exploziv puternic.

Prin vocea ministrului de Interne, Alexander Dobrindt, Germania a calificat acest incident drept „un scenariu de atac hibrid”.

NATO şi UE s-au declarat solidare cu Germania.

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