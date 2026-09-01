Antonela Roccuzzo, mesaj emoționant după retragerea lui Lionel Messi de la naționala Argentinei

Antonela Roccuzzo a reacționat după ce Lionel Messi și-a anunțat retragerea din naționala Argentinei, la 39 de ani, după două decenii în tricoul reprezentativei.
Soția fotbalistului i-a transmis un mesaj public, după decizia care încheie una dintre cele mai importante perioade din istoria fotbalului argentinian.
Mesajul Antonelăi pentru Messi
Antonela Roccuzzo a ales să își susțină soțul într-un moment important al carierei sale. Mesajul publicat de aceasta vine după anunțul lui Messi, care a confirmat că nu va mai evolua pentru Argentina.
Decizia fotbalistului vine după finala Cupei Mondiale din 2026, pierdută de Argentina în fața Spaniei. Messi a transmis că despărțirea de națională este una dificilă, dar consideră că a venit momentul să facă loc noii generații.
20 de ani în tricoul Argentinei
Messi a debutat pentru prima reprezentativă în 2005 și a devenit, în timp, jucătorul cu cele mai multe selecții și goluri din istoria Argentinei.
În cei 20 de ani petrecuți la națională, a câștigat Copa América în 2021 și 2024, dar și Cupa Mondială din 2022. A mai disputat o finală mondială în 2014, iar în 2026 Argentina a ajuns din nou până în ultimul act.
Messi lasă naționala după un record impresionant
Lionel Messi încheie aventura internațională cu 207 selecții și 125 de goluri pentru Argentina, devenind recordmanul reprezentativei la ambele capitole. El pleacă de la națională și cu opt trofee Balonul de Aur în palmares.
Fotbalistul nu se retrage însă din activitate. Messi va continua să evolueze la nivel de club, în timp ce Argentina va trebui să înceapă tranziția către o echipă fără liderul care a marcat fotbalul național în ultimele două decenii.
O despărțire după o perioadă istorică
Retragerea vine după una dintre cele mai importante perioade din cariera lui Messi. După ani în care a fost criticat pentru rezultatele Argentinei, atacantul a reușit să câștige trofeele majore cu naționala și să devină campion mondial.
Acum, după finala pierdută în fața Spaniei, Messi a decis că este momentul să încheie capitolul reprezentativei. Antonela Roccuzzo i-a fost alături pe parcursul întregii cariere internaționale, inclusiv în momentele dificile și în cele mai importante victorii ale sale.