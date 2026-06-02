Primele imagini cu tânărul suspectat că și-a ucis tatăl polițist în Piatra Neamț. Bărbatul a fost atacat cu mai multe lovituri de cuțit

Presa locală a publicat primele imagini cu Vlad V., tânărul de 22 de ani suspectat că și-a ucis tatăl în seara de 1 iunie, în municipiul Piatra Neamț. Victima, un polițist în vârstă de 50 de ani, lucra în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț.

Potrivit publicației Vestea, suspectul a fost surprins de o cameră de supraveghere amplasată în apropierea locului crimei, în zona T0 Caffe – Cinema Pietricica. În imaginile apărute, tânărul poartă o geacă roșie, pantaloni negri și încălțăminte sport de culoare închisă. De asemenea, în mâna stângă acesta pare să țină un obiect care ar putea fi un cuțit, detaliu care urmează să fie confirmat oficial de anchetatori.

Conform sursei citate, fotografia a fost realizată la scurt timp după producerea atacului.

Polițist atacat în plină stradă de propriul fiu

Tragedia s-a petrecut luni seară, pe bulevardul Mihai Eminescu din Piatra Neamț. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, incidentul a fost semnalat în jurul orei 20:59.

„Pe fondul unui conflict spontan, un bărbat în vârstă de 50 de ani, poliţist în cadrul S.P.C.R.P.I.V. Neamţ, în timp ce se afla pe bulevardul Mihai Eminescu, din municipiul Piatra Neamţ, a fost înjunghiat cu un cuţit de către fiul său, în vârstă de 22 de ani”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Neamț, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața polițistului. Decesul a fost declarat la scurt timp după sosirea echipajelor medicale.

Tânărul a fost reținut

După atac, tânărul de 22 de ani a fost preluat de polițiști și se află în custodia acestora. Urmează să fie dispuse măsurile procedurale prevăzute de lege.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț, care trebuie să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia care a șocat orașul Piatra Neamț.