Primarii de sectoare au descins la Guvern
28 ian. 2026, 14:28
Actualizat: 28 ian. 2026, 14:28
Discuții tensionate pe bugetul din acest an
Sunt discuții tensionate și la Guvern, în lipsa premierului Ilie Bolojan! Primarii de sectoare au fost convocați astăzi la Palatul Victoria înainte de adoptarea tăierilor din administrație și a bugetului pe acest an.
Discuțiile vin în condițiile în care sectoarele din Capitală vor fi lovite de o dublă austeritate: primarii vor fi puși să taie și din reforma administrației locale, iar mai apoi li se va lua din bani și la buget, pentru ca sumele să ajungă la Primăria Generală.
Totul după ce președintele Nicușor Dan i-a amenințat pe liderii Coaliției că nu promulgă bugetul dacă nu se ține cont de rezultatul referendumului din București.
