Ploi torențiale în următoarele 24 de ore: ANM a emis cod galben pentru 8 județe

Vântul va avea intensificări în regiunile sudice și sud-estice

Meteorologii avertizează că, în următoarele 24 de ore, mai multe județe din sudul și centrul țării vor fi afectate de ploi moderate și local însemnate cantitativ, opt județe aflându-se sub Cod galben.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de ploi care vizează, în următoarele 24 de ore, județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, sudul județului Hunedoara, precum și zona de munte a județului Mehedinți.

În aceste regiuni va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20...30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.

Totodată, întreaga țară se află, până duminică, 30 noiembrie, sub informare de vreme rece, ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și intensificări ale vântului.

Local și temporar vântul va avea intensificări în regiunile sudice și sud-estice, cu rafale în general de 45...50 km/h.

Potrivit ANM, temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar la munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp, iar în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali, de 35...45 l/mp și local de 60...80 l/mp.